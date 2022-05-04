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14:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков считает санкции ЕС обоюдоострым оружием

Кремль следит за обсуждаемым Евросоюзом эмбарго на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, страны Европы уже платят «большую цену» за санкции, которые вводят в ответ на российскую военную операцию на Украине.

Источник: AP 2022

Во время пресс-колла Песков рассказал, что власти РФ просчитывают «самые разные варианты» возможных санкций.

В целом, если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях и американцев, и европейцев, и других стран — оружие это обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену. Они уже это делают — платят большую цену. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Еврокомиссия сегодня, 4 мая, подтвердила, что в рамках шестого пакета санкций планируется ввести эмбарго на российскую нефть. Ряд европейских стран, в числе которых Венгрия, выступают против. Венгерские власти объясняют это тем, что от поставок нефти из РФ зависит их энергобезопасность.

Лаура Кеффер

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