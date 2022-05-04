Песков считает санкции ЕС обоюдоострым оружием

Во время пресс-колла Песков рассказал, что власти РФ просчитывают «самые разные варианты» возможных санкций.
В целом, если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях и американцев, и европейцев, и других стран — оружие это обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену. Они уже это делают — платят большую цену. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Еврокомиссия сегодня, 4 мая, подтвердила, что в рамках шестого пакета санкций планируется ввести эмбарго на российскую нефть. Ряд европейских стран, в числе которых Венгрия, выступают против. Венгерские власти объясняют это тем, что от поставок нефти из РФ зависит их энергобезопасность.