Ученые выяснили, кто жил на месте Стоунхенджа до его постройки Сотрудники Университета Саутгемптона опубликовали исследования в открытом научном журнале PLoS ONE
Фоторепортажи
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
8Полет Гагарина в цифрах
17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона и истребителей F-35

Президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО «по сдерживанию и обороне» на восточном фланге. Также Йоханнис поддержал отправку в страну отряда истребителей-бомбардировщиков F-35.

Источник: U.S. Air Force

О своем решении румынский президент сообщил парламенту в письме вчера, 3 мая. В нем говорилось, что истребители F-35 планируется отправить в Румынию «для обеспечения усиления возможностей ПВО» Североатлантического альянса.

Клаус Йоханнис считает, что это будет «недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии».

«Эскалация напряженности и массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе влияют на международную безопасность и стабильность, особенно европейскую и региональную безопасность на Черном море», — говорится в письме Йоханниса, которое цитирует портал Stiri pe surse.

Помимо этого румынский президент одобрил:

  • развертывание в случае необходимости сил реагирования НАТО «с очень высокой способностью реагирования»;
  • дислокацию в Черном море корабельной группировки в составе постоянной боевой группы НАТО «для выполнения задач по повышению бдительности»;
  • задействование самолетов США, Италии и Германии, а также вертолетов Великобритании в миссиях по наблюдению за воздушным пространством;
  • дислокацию на территории Румынии части сил США — в гарнизонах Бузэу, Смырдан, Констанца и на 57-й авиабазе «Михаил Когэлничану».

С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. Еще до ее начала, в начале февраля, США объявили о переброске 3 тыс. военных в Польшу и Румынию. Президент США Джо Байден говорил, что Штаты будут защищать территорию НАТО, даже если это приведет к третьей мировой войне с Россией. В конце февраля еще 500 военных в Румынию отправила Франция.

Лаура Кеффер

 Песков сделал заявление о мобилизации 9 мая
Как Израиль расстроила гипотеза о еврейских корнях Гитлера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь