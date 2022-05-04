Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона и истребителей F-35

О своем решении румынский президент сообщил парламенту в письме вчера, 3 мая. В нем говорилось, что истребители F-35 планируется отправить в Румынию «для обеспечения усиления возможностей ПВО» Североатлантического альянса.
Клаус Йоханнис считает, что это будет «недвусмысленной демонстрацией солидарности США как союзника и главного стратегического партнера Румынии».
«Эскалация напряженности и массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе влияют на международную безопасность и стабильность, особенно европейскую и региональную безопасность на Черном море», — говорится в письме Йоханниса, которое цитирует портал Stiri pe surse.
Помимо этого румынский президент одобрил:
С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. Еще до ее начала, в начале февраля, США объявили о переброске 3 тыс. военных в Польшу и Румынию. Президент США Джо Байден говорил, что Штаты будут защищать территорию НАТО, даже если это приведет к третьей мировой войне с Россией. В конце февраля еще 500 военных в Румынию отправила Франция.