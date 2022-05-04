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17:13 (мск), источник: Газета.Ру

ЕС планирует запретить россиянам покупать недвижимость в Европе

Евросоюз добавил запрет для россиян совершать сделки с европейской недвижимостью к своему шестому пакету санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2022

По данным агентства, предложение Еврокомиссии предусматривает прекращение сделок с недвижимостью с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, запрещая продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории союза, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, обеспечивающих подверженность такого недвижимого имущества».

Bloomberg отмечает, что запрет распространяется на россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вида на жительство в странах-членах ЕС.

Он не затронет граждан, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

Ранее сообщалось, что 4 мая Евросоюз представит шестой пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. В частности, в нем говорится о том, чтобы страны — члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года. Новый пакет санкций также предполагает исключение ряда российских банков из системы обмена платежными сообщениями SWIFT и новые санкции, направленные против людей, распространяющих дезинформацию о спецоперации России на Украине.

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