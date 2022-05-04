Медведев ответил представителю НАТО об акте с Россией фразой на латыни

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после слов главы военного комитета НАТО о том, что акт Россия — НАТО не сдержит действий альянса, вспомнил оговорку из международного права Clausula rebus sic stantibus.
Есть вот такой принцип в международном праве, точнее сказать, так называемая “правовая оговорка”, клаузула по-латински. Смысл ее в том, что договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение.
По его словам, последствия заявления блока заключаются в том, что «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости». Медведев пояснил, что ранее Россия могла сослаться на Основополагающий акт, когда выражала недовольство «хамством» альянса.
«Хотя про выход из Основополагающего акта натовцы пока прямо не сказали. Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще — обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», — заключил Медведев.
Ранее председатель военного комитета альянса Роб Бауэр сказал, что соглашение с Россией продолжает существовать, но оно «не помешает нам делать то, что мы должны делать». До этого представители стран — членов блока, в том числе глава МИД Великобритании Лиз Трасс, указывали, что акт устарел и более неактуален.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале февраля отмечала, что Основополагающий акт является «фактически единственным на данный момент “оставшимся в живых” инструментом военной сдержанности в Европе».
Тогда она пояснила, что документ закрепляет письменное обязательство стран НАТО осуществлять свою коллективную оборону не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил на территории новых стран — членов, то есть не выходя за рамки конфигурации 1997 года. Однако Захарова не исключила, что соглашение «постигнет судьба других договоренностей».