Как быстрее избавиться от кредита в условиях санкцийВ ЦБ назвали пять способов быстрее погасить кредит
Фоторепортажи
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
19:53 (мск), источник: РБК

Медведев ответил представителю НАТО об акте с Россией фразой на латыни

Медведев посоветовал обращаться по поводу применения акта Россия — НАТО во Всемирную лигу сексуальных реформ, которая упоминается в «Золотом теленке». Чиновник альянса ранее заявил, что акт не сдержит действий блока.

Источник: РИА "Новости"

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после слов главы военного комитета НАТО о том, что акт Россия — НАТО не сдержит действий альянса, вспомнил оговорку из международного права Clausula rebus sic stantibus.

Есть вот такой принцип в международном праве, точнее сказать, так называемая “правовая оговорка”, клаузула по-латински. Смысл ее в том, что договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение.
Дмитрий Медведев

По его словам, последствия заявления блока заключаются в том, что «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости». Медведев пояснил, что ранее Россия могла сослаться на Основополагающий акт, когда выражала недовольство «хамством» альянса.

«Хотя про выход из Основополагающего акта натовцы пока прямо не сказали. Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще — обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», — заключил Медведев.

Ранее председатель военного комитета альянса Роб Бауэр сказал, что соглашение с Россией продолжает существовать, но оно «не помешает нам делать то, что мы должны делать». До этого представители стран — членов блока, в том числе глава МИД Великобритании Лиз Трасс, указывали, что акт устарел и более неактуален.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале февраля отмечала, что Основополагающий акт является «фактически единственным на данный момент “оставшимся в живых” инструментом военной сдержанности в Европе».

Тогда она пояснила, что документ закрепляет письменное обязательство стран НАТО осуществлять свою коллективную оборону не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил на территории новых стран — членов, то есть не выходя за рамки конфигурации 1997 года. Однако Захарова не исключила, что соглашение «постигнет судьба других договоренностей».

Юлия Выродова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков ответил на слова о том, что РФ 9 мая может объявить войну Украине
Стали известны подробности о найденной пыточной камере на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь