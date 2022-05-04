Россия обвинила США в срыве участия делегации в заседании комитета ООН

«Мы вынуждены привлечь внимание к тому, что из-за действия американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано», — сказал Полянский (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что официальный представитель МИДа и глава делегации Мария Захарова получила визу только вчера, 3 мая, а у других двух экспертов виз пока просто нет. «И это несмотря на то, что визовые запросы были поданы нами заблаговременно», — добавил дипломат.
Представитель генерального секретаря организации Антонио Гутерреша Стефан Дюжаррик в ответ заявил, что допускать в штаб-квартиру ООН необходимо всех, кто направляется туда по работе. «Мы поднимали неоднократно этот вопрос с принимающей страной. Мы обсуждали с ними это напрямую, и мы продолжим поднимать этот вопрос в разговорах с ними», — сказал он.