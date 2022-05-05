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06:00 (мск), источник: Телеканал 360°

Госдеп признал соблюдение Россией СНВ-3

Власти США по-прежнему считают, что Россия соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Для Вашингтона усилия в сфере нераспространения имеют ключевое значение.

Источник: РИА "Новости"

Такие данные содержатся в письменном заявлении американского дипломата Брюса Тернера, курирующего в Госдепартаменте страны вопросы контроля над вооружениями, передал ТАСС.

«Нераспространение остается одним из основных интересов с точки зрения национальной безопасности. <…> Это ключ к достижению конечной цели — мира без ядерного оружия при понимании того, что продвижение должно учитывать имеющиеся на сегодняшний день вызовы в сфере безопасности и что двигаться можно только последовательно при проведении эффективных проверок», — подчеркивается в документе.

В обращении говорится, что Россия по-прежнему соблюдает новый ДСНВ. Также необходимость взаимодействия с США «с целью снижения рисков и диалога по укреплению стабильности» признала КНР, отметил Тернер.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году. В феврале 2021 соглашение было продлено на максимально возможный срок — до 2026 года.

При этом сообщалось, что Китай приветствует продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США, но призывает страны идти дальше в направлении сокращения ядерных арсеналов.

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