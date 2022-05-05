Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии

Путин провел 26 апреля переговоры с генсеком ООН, в ходе которых напомнил Гутеррешу решение международного суда по ситуации в Косово, которое было поддержано всеми, и заявил, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.
Вучич находится с рабочим визитом в Германии, где в среду провел встречу с канцлером Олафом Шольцем, а в четверг утром с главой МИД Анналеной Бербок.
«Вы слышали Олафа Шольца, что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косово, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече… Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече», — сказал Вучич журналистам в четверг.
Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам — ред.), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее.
Александр Вучичпрезидент Сербии
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза — за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине — те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.