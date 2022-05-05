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13:34 (мск), источник: ТАСС

Слуцкий: Киев на переговорах «откатывает обратно» после достижения договоренностей

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, один из участников переговоров с Украиной Леонид Слуцкий заявил в четверг, что переговоры идут тяжело, а представители Киева «откатывают обратно» после достижения договоренностей.

Источник: РИА "Новости"

«Стараемся делать все возможное не только в плане поддержки специальной военной операции. Я являюсь одним из четырех переговорщиков с российской стороны, правда переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно», — сказал Слуцкий на встрече в госпитале с ранеными участниками специальной военной операции России на Украине.

4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговорный процесс России и Украины проходит без динамики. Представитель Кремля подчеркнул, что Киев каждый день меняет свою позицию. Он также отметил, что непоследовательная позиция Украины не дает уверенности, что переговорный процесс может быть результативным.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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