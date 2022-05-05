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13:16 (мск), источник: Газета.Ру

В Кремле оценили опасность передачи США разведданных Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российским военным известно о передаче разведданных от стран НАТО Украине, и хотя это замедляет ход спецоперации, эти факторы не помешают России достичь поставленных целей.

Источник: AP 2022

По его словам, вооруженным силам России известно, что страны НАТО, в частности США и Великобритания, передают данные своей разведки и «другие параметры» ВСУ, как и о передаче вооружений.

«Эти действия (передача разведданных и вооружений. — “Газета.Ru”) не способствуют быстрому завершению операции, но в тоже время не способны помешать достижению поставленных (Россией) целей в ходе специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос о мерах реагирования, которые принимаются для решения этой ситуации, Песков заявил, что военные делают все необходимое.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. Их число не называется. По информации издания, США сфокусировали усилия на передаче сведений о местонахождении мобильного штаба российской армии.

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