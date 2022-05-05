Власти Украины анонсировали большое контрнаступление ВСУ в июле

«Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных, после этого мы можем наступать. По срокам это, скорее всего, конец июня — начало июля», — сказал он.
Арестович сообщил, что первые поставки оружия от Запада ВСУ получат к началу лета. Ими планируют «останавливать врага». Вторую часть боеприпасов украинская армия ожидает во второй половине июня. Это оружие будут использовать для наступления.
В марте советник офиса Зеленского заявлял, что до мая Украина сможет договориться с Россией. Эти слова Арестовича процитировал RT. Тогда украинский политик говорил только о мирном урегулировании ситуации в зоне СВО.