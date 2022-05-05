17:02 (мск), источник: © РИА Новости
Шольц назвал условие снятия санкций с России
БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Санкции против РФ могут быть сняты только по согласованию с Украиной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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«(Президент РФ Владимир) Путин нацеливается на принудительный мир через головы украинцев и украинок. Но он должен прийти к соглашению с Украиной. Мы хотим и мы сможем отменить наши санкции только по согласованию с Украиной. Я думаю, что в Кремле многие еще это не осознали. Это будет иметь разрушительные последствия для России», — заявил Шольц в интервью журналу Stern, которое обнародовала пресс-служба кабмина.