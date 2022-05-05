Путин поговорил с премьером Израиля после слов Лаврова о Гитлере и евреях

«Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран», — говорится в сообщении.
Путин и Беннет также подчеркнули значимость дня Победы.
Российский президент напомнил премьеру Израиля, что из шести миллионов погибших евреев 40% были гражданами СССР.
В свою очередь Беннет отметил решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом.
Кроме того, главы Израиля и России обсудили ситуацию на Украине, особое внимание уделив гуманитарным аспектам, в том числе эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей.
В Кремле отметили, что российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц, а оставшимся на заводе боевикам власти должны приказать сложить оружие.
На прошлой неделе Лавров в интервью итальянской Mediaset предположил, что у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, и заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Таким образом он отреагировал на вопрос о том, зачем на Украине нужна «денацификация» (российские власти называют ее одной из целей военной операции), если президент страны Владимир Зеленский — еврей. По мнению Лаврова, этот аргумент «абсолютно ничего не значит».
Эти заявления вызвали возмущение властей Израиля. Беннет назвал их ложью, цель которой — «обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность».
Глава МИДа Израиля Яир Лапид счел слова Лаврова непростительными, подчеркнув, что обвинять евреев в антисемитизме — это демонстрировать «самый низменный уровень расизма в отношении евреев». Он также потребовал от российского правительства извиниться перед Израилем и еврейским народом, отметив, что эти слова «пересекли черту» в то время, как Иерусалим прикладывает все усилия, чтобы сохранить хорошие отношения с Москвой. Посла России вызвали в МИД Израиля.
В МИДе России, в свою очередь, назвали заявление Лапида «антиисторическим» и «во многом объясняющим курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».
Высказывания Лаврова осудили и лидеры других государств: премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал их «абсурдными и неприемлемыми», итальянский премьер Марио Драги — непристойными, а представитель Госдепа США Нед Прайс — «самой низкой формой расизма». Зеленский, в свою очередь, счел слова Лаврова «антисемитским выпадом», которые свидетельствуют о том, что «в России забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки».