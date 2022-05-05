Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России

«Коллективный Запад активизировал мероприятия по существенному наращиванию группировок войск в Восточной, Юго-Восточной Европе. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, была переброшена с континентальной части США», — рассказал он.
По его словам, сейчас там находятся около 37,5 тысячи военных, из них 24,5 тысячи — в Польше и странах Балтии.
Он добавил, что в непосредственной близости у границ России и Белоруссии уже сегодня находятся силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки.
«На территории и в воздушном пространстве государств центральной и восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные мероприятия, многонациональные учения “Защитник Европы-2022”. По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», — сказал Косыгин.
Учения Североатлантического альянса проходят с 1 по 27 мая на территории девяти европейских стран. Всего, как заявили в польском министерстве обороны в них примут участие 18 тысяч солдат из более чем 20 стран.