Как быстрее избавиться от кредита в условиях санкцийВ ЦБ назвали пять способов быстрее погасить кредит
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
8Полет Гагарина в цифрах
19:48 (мск), источник: © РИА Новости

Генштаб Белоруссии предупредил о создании группировок НАТО у границ России

МИНСК, 5 мая — РИА Новости. НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе и, по сути, готовится к войне, заявил заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

Источник: Reuters

«Коллективный Запад активизировал мероприятия по существенному наращиванию группировок войск в Восточной, Юго-Восточной Европе. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, была переброшена с континентальной части США», — рассказал он.

По его словам, сейчас там находятся около 37,5 тысячи военных, из них 24,5 тысячи — в Польше и странах Балтии.

Он добавил, что в непосредственной близости у границ России и Белоруссии уже сегодня находятся силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки.

«На территории и в воздушном пространстве государств центральной и восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные мероприятия, многонациональные учения “Защитник Европы-2022”. По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», — сказал Косыгин.

Учения Североатлантического альянса проходят с 1 по 27 мая на территории девяти европейских стран. Всего, как заявили в польском министерстве обороны в них примут участие 18 тысяч солдат из более чем 20 стран.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Экс-депутат Рады: Зеленский решил сдать большую часть Украины
Как разведданные США привели к гибели российских военных
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь