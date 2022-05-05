В США разрешили операции по защите интеллектуальной собственности в России

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Министерство финансов США исключило из-под введенных против России санкций некоторые операции по защите интеллектуальной собственности и правообладания.
«Разрешается проводить сделки, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другими формами защиты интеллектуальной собственности в США и России, которые были бы запрещены положениями о санкциях», — говорится в лицензии.
В этот перечень также входит подача заявок и получение патентов, торговых брендов и других форм интеллектуальной собственности, их продление и подача исков о нарушении прав.
При этом документ не отменяет действие санкций, касающихся запрета на открытие, поддержание и проведение операций через корреспондентские или расчетные счета в находящихся под ограничительными мерами российских финансовых учреждениях.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Лицензия оговаривает разрешение «операций, связанных с патентами, торговыми марками, правообладанием или другими формами интеллектуальной собственности в США или Российской Федерации». В их число входят подача заявок и получение патентов, торговых брендов и иных форм интеллектуальной собственности, их продление и подача исков о нарушении прав интеллектуальной собственности.