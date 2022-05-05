21:20 (мск), источник: Lenta.Ru
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России, заявив, что ее не будет. Его слова приводит ТАСС.
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«Нет, нет, нет», — сказал спикер Госдумы, отвечая на соответствующий вопрос о планах российских властей, добавив, что скажет это «и в эфире, и без эфира».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о всеобщей мобилизации в России 9 мая. Он назвал эти слухи неправдой и чушью, подчеркнув, что не стоит прислушиваться к подобного рода сообщениям. Официальный представитель Кремля тогда добавил, что никакой вероятности того, что Россия официально объявит Украине войну 9 мая, нет. В Госдуме также не увидели оснований для всеобщей мобилизации.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.