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22:00 (мск), источник: ТАСС

В США заявили, что не передают Украине развединформацию о местоположении военачальников РФ

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, Соединенные Штаты предоставляют Украине разведданные, однако не участвуют в принятии решений о том, по каким целям наносить удары.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не снабжают власти в Киеве разведывательной информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников. С таким заверением выступил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«США предоставляют разведывательную информацию о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы говорили об этом. Мы не предоставляем разведывательную информацию о местоположении старших [российских] военачальников на поле боя и не участвуем в выработке решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил», — заявил представитель американского Минобороны.

Также там сообщили, что США предоставляют Украине разведданные, однако не участвуют в принятии решений о том, по каким целям наносить удары.

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