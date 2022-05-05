Госдеп заявил, что США сохраняют возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс утверждает, что Соединенные Штаты сохраняют возможность беспрепятственно поставлять вооружения Украине.
Его попросили в четверг на брифинге прокомментировать заявления российской стороны о том, что транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывшие на территорию этой страны, будут рассматриваться как законная цель для поражения. Прайс подчеркнул, что не будет отвечать на эти заявления.
«Как уже заявлял мой коллега в Министерстве обороны [США], мы сохраняем возможность беспрепятственно поставлять оружие и военную поддержку на территорию Украины», — утверждал Прайс. По его словам, эти поставки со стороны США и их партнеров и союзников «осуществляются практически на ежедневной основе».
Прайс добавил, что США дополнительно выделяют Украине гуманитарную помощь на $387 млн. «Соединенные Штаты сегодня объявляют о выделении дополнительной гуманитарной помощи на $387 млн», — сказал он.
Он добавил, что США «остаются лидером по размерам оказываемой Украине гуманитарной помощи» и будут продолжать работу в этом направлении. «Дополнительная помощь будет направлена по линии Агентства США по международному развитию», — добавил Прайс.
В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Он напомнил, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию Украины с вооружением или материальными средствами для нужд украинских ВС, рассматривается как законная цель для поражения.