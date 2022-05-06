Небензя: Запад ведет прокси-войну с Россией

Господин Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Постпред РФ считает репрессивными санкции, введенные в ответ на российскую военную операцию на Украине. Дипломат уверен, что эти меры готовились заранее, потому что были введены очень быстро.
«Это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России… И если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того», — утверждает он (цитата по «РИА Новости»).
Василий Небензя также считает, что поставками оружия Украине некоторые страны делают из нее плацдарм для битвы с Россией. О каких странах речь, он не уточнил. «Есть люди и страны лукавые, давно мечтавшие превратить Украину в плацдарм для битвы с Россией. И они делали все для этого с момента обретения Украиной независимости 30 лет назад — политически, идеологически», — убежден дипломат.
Владимир Путин 24 февраля объявил военную операцию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Страны Запада в ответ ввели уже пять пакетов санкций и на этой неделе начали согласовывать шестой. Господин Небензя говорил, что попытки изолировать Россию приведут к мировому экономическому кризису исторического масштаба. Владимир Путин утверждает, что Россия не собирается изолироваться, а «жестко изолировать» ее невозможно.