Россия не угрожает США, заявил Антонов

«Обвинения нашей страны в “агрессивной ядерной риторике” безосновательны. Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории», — цитирует посольство Антонова, который дал интервью американскому изданию Newsweek.
«Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса. Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию», — добавил он.
Антонов напомнил, что условия, при которых возможно применение ядерного оружия, прописаны в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».
«Оно может быть использовано в ответ на применение против России и ее союзников оружия массового уничтожения или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства», — перечислил он.
Антонов заявил, что нынешнее поколение «натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез».