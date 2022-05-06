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01:10 (мск), источник: © РИА Новости

Россия не угрожает США, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости. Россия не угрожает США и их европейским союзникам и считает безосновательными звучащие с их стороны обвинения в «агрессивной ядерной риторике», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

«Обвинения нашей страны в “агрессивной ядерной риторике” безосновательны. Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории», — цитирует посольство Антонова, который дал интервью американскому изданию Newsweek.

«Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса. Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию», — добавил он.

Антонов напомнил, что условия, при которых возможно применение ядерного оружия, прописаны в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

«Оно может быть использовано в ответ на применение против России и ее союзников оружия массового уничтожения или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства», — перечислил он.

Антонов заявил, что нынешнее поколение «натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез».

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