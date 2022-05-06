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10:35 (мск), источник: РБК

Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет»

По словам президента Польши, в отсутствии границ народы двух стран смогут жить вместе, «отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу».

Источник: AP 2022

Президент Польши Анжей Дуда выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Об этом глава государства заявил во время выступления по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве, трансляцию вел телеканал TVP Info.

Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу.
Анжей Дуда
президент Польши

Дуда также подчеркнул, что поляки сегодня делают все, чтобы помочь Украине противостоять «российской агрессии». "Мы стараемся оказывать эту поддержку и обращаемся ко всему миру за этой поддержкой, — сказал он.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал страны мира взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий украинскими регионами, городами и отраслями, чтобы обеспечить их восстановление.

«Такой проект шефства может создать новый исторический пример взаимодействия и партнерства между государствами свободного мира, между регионами, городами и компаниями Европы и демократических стран», — сказал он. Стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры он ранее оценивал в $600 млрд.

Ранее 28 апреля глава СВР России Сергей Нарышкин со ссылкой на разведданные сообщил, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, Польша хочет ввести войска в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

В ответ пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что информация о польской «аннексии Западной Украины» — ложь, цель которой — посеять недоверие между Киевом и Варшавой.

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля, ее целью президент Владимир Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства и защиту населения ДНР и ЛНР от «геноцида со стороны киевского режима». Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.

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