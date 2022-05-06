Трамп планировал ракетные удары по Мексике, заявил экс-глава Пентагона

Экс-министр обороны утверждает, что летом 2020 года Трамп по крайней мере дважды спрашивал его, может ли армия США «ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить нарколаборатории».
По словам автора книги, Трамп был крайне недоволен притоком наркотиков через южную границу и заявлял, что власти соседней страны не контролируют ситуацию на собственной территории.
«Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы», — якобы отвечал Трамп в ответ на возражения против бомбардировки. Он также заявлял, что будет просто отрицать сам факт удара.
Эспер вспоминает, что принял бы подобный план за шутку, если бы не смотрел в этот момент в лицо Трампу.
По данным газеты, книга Эспера «Священная клятва» должна быть опубликована 10 мая. Экс-министр, уволенный Трампом сразу после поражения на президентских выборах 2020 года, ранее позиционировал ее как «полную и неприкрашенную историю» американской нации, «особенно в ее сложные периоды».