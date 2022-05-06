Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС

«Европейское единство терпит крах. Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться.
«Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет», — продолжил спикер Госдумы.
В связи с этим Володин отметил, что теперь непонятно, кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учёта их мнения.
«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остаётся всего один путь — выход из Евросоюза», — добавил спикер Госдумы.