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09:01 (мск), источник: © РИА Новости

Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что европейское единство терпит крах, и если страны ЕС хотят сохранить суверенитет, им надо выходить из Евросоюза.

Источник: РИА "Новости"

«Европейское единство терпит крах. Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться.

«Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет», — продолжил спикер Госдумы.

В связи с этим Володин отметил, что теперь непонятно, кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учёта их мнения.

«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остаётся всего один путь — выход из Евросоюза», — добавил спикер Госдумы.

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