Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой

«Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях, и вносит предложение, не учитывающее индивидуальные параметры стран. Мы не можем это принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе», — приводит его слова портал index.hu.
По словам венгерского премьера, процесс смены поставщика займет не меньше пяти лет.
«Нам потребуется минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и реорганизовать заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку», — добавил он.
Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в конструктивном диалоге с Брюсселем.
«Если бы мы не вернули предложение, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии. — Прим. ред.) закончилось бы с понедельника», — заметил политик.
В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил: предложение по нефтяному эмбарго учитывает, что некоторые страны ЕС больше зависят от российских энергоресурсов, чем остальные члены сообщества.
По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.