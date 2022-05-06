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10:24 (мск), источник: © РИА Новости

Орбан сравнил идею об эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.

Источник: РИА "Новости"

«Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях, и вносит предложение, не учитывающее индивидуальные параметры стран. Мы не можем это принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе», — приводит его слова портал index.hu.

По словам венгерского премьера, процесс смены поставщика займет не меньше пяти лет.

«Нам потребуется минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и реорганизовать заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку», — добавил он.

Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в конструктивном диалоге с Брюсселем.

«Если бы мы не вернули предложение, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии. — Прим. ред.) закончилось бы с понедельника», — заметил политик.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил: предложение по нефтяному эмбарго учитывает, что некоторые страны ЕС больше зависят от российских энергоресурсов, чем остальные члены сообщества.

По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

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