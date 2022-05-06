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14:22 (мск), источник: ТАСС

Россию не позвали на мероприятия во Франции по случаю окончания Второй мировой войны

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Представители России не получили приглашения на мероприятия во Франции, приуроченные к окончанию Второй мировой войны. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Париже Алексей Мешков после возложения цветов к памятнику русским героям французского движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Источник: AP 2022

«8 мая во Франции традиционно будут проводиться празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы и военные атташе — сначала Советского Союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, — приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — сказал он.

Вместе с тем Мешков отметил, что простые французы «помнят тех, кто действительно победил в той войне».

8 мая во Франции пройдут церемонии в связи с 77-й годовщиной капитуляции фашистской Германии. Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавит церемонию на Елисейских полях в Париже. В рамках этого мероприятия состоится возложение венка к памятнику генералу-де Голлю на Елисейских полях, а на площади Звезды президент обойдет строй почетного караула, возложит цветы к могиле Неизвестного Солдата и зажжет Вечный огонь под сводами Триумфальной арки.

Кроме того, 8 мая в некрополе Пер-Лашез в Париже пройдет акция «Бессмертный полк». Ее участники возложат цветы к памятнику русским героям французского движения Сопротивления.

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