13:31 (мск), источник: © РИА Новости
В Кремле ответили на заявление Лукашенко о спецоперации на Украине
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Спецоперация России на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Операция идет по плану», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле могут прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про якобы затягивание спецоперации на Украине.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции РФ на Украине, чтобы говорить, что все идет «по плану», но полагает, что она «затянулась».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.