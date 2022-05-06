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13:35 (мск), источник: © РИА Новости

Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Польша давно была недружественной, а в последние месяцы стала враждебной, то, что она может быть угрозой для территориальной целостности Украины — это факт, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент Польши Анжей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет», а также что народы двух стран смогут жить вместе, «отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу». Президент Белоруссии Александр Лукашенко «не исключил, что России, Украине и Белоруссии придется воевать против Польши, которая хочет забрать западную Украину».

«Я бы не стал бы комментировать заявления президента Белоруссии. То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы — это тоже очевидные факты. Об этом говорили, если вы вспомните, недавно сделанное заявление руководителя нашей внешней разведки. Это очевидные факты», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

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