Из Польши исходит угроза для целостности Украины, заявил Песков

Ранее президент Польши Анжей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет», а также что народы двух стран смогут жить вместе, «отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу». Президент Белоруссии Александр Лукашенко «не исключил, что России, Украине и Белоруссии придется воевать против Польши, которая хочет забрать западную Украину».
«Я бы не стал бы комментировать заявления президента Белоруссии. То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы — это тоже очевидные факты. Об этом говорили, если вы вспомните, недавно сделанное заявление руководителя нашей внешней разведки. Это очевидные факты», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.