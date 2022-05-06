Песков: данными о начале спецоперации на Украине владел очень ограниченный круг лиц

Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать публикации о том, что даже ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина якобы не располагало точной информацией о начале СВО.
«Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, это абсолютно нормальная практика», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он пояснил, что «сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней». Говоря же о самой публикации, Песков посоветовал: «Вообще информацию Bellingcat [интернет-издание, признанное в РФ СМИ-иноагентом] нужно воспринимать через особенные фильтры: иногда с чувством юмора, а иногда — как преднамеренную ложь и искажение реальности».