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13:52 (мск), источник: ТАСС

Песков: данными о начале спецоперации на Украине владел очень ограниченный круг лиц

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Информация о подготовке специальной военной операции (СВО) РФ на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц, это обусловлено самой спецификой таких действий, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать публикации о том, что даже ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина якобы не располагало точной информацией о начале СВО.

«Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, это абсолютно нормальная практика», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он пояснил, что «сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней». Говоря же о самой публикации, Песков посоветовал: «Вообще информацию Bellingcat [интернет-издание, признанное в РФ СМИ-иноагентом] нужно воспринимать через особенные фильтры: иногда с чувством юмора, а иногда — как преднамеренную ложь и искажение реальности».

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