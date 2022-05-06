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14:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков не стал подтверждать извинения Путина перед Беннетом за Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение канцелярии израильского премьера Нафтали Беннета о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за высказывания главы МИДа Сергея Лаврова, которые в Израиле сочли оскорбительными.

Источник: Пресс-служба президента РФ

«Разговор был действительно очень важный, но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения», — сказал Песков. На вопрос о том, стоит ли извиниться самому министру, пресс-секретарь ответил: «Мы продолжаем наш доверительный дружественный диалог с израильскими друзьями. Президент на связи с Беннетом, они условились о продолжении контактов».

Разговор Путина с Беннетом состоялся вчера, 5 мая. До этого Сергей Лавров в интервью итальянской Mediaset заявил, что еврейское происхождения Владимира Зеленского не может служить аргументом против утверждений России о распространенности нацизма на Украине, так как и у Адольфа Гитлера «тоже была еврейская кровь». Эти слова вызвали возмущение властей Израиля. В сообщении канцелярии премьера страны говорилось, что российский президент извинился за высказывания министра, и извинения были приняты. В публикации Кремля по итогам переговоров об этом не говорилось.

Виктория Колганова

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