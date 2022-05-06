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15:21 (мск), источник: © РИА Новости

Глава ДНР назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в России

ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назначил зампредседателя Народного Совета республики Ольгу Макееву послом в России.

«Назначить Макееву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», — говорится в подписанном Пушилиным указе.

Назначение вступает в силу 6 мая.

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