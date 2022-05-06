Поляки провозгласили раздел Украины, заявил Медведев

Ранее Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет», а также что народы двух стран смогут жить вместе, «отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу». Президент Белоруссии Александр Лукашенко «не исключил, что России, Украине и Белоруссии придется воевать против Польши, которая хочет забрать западную Украину».
«Поляки провозгласили раздел Украины. Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы», — написал Медведев в своем Telegram-канале. Повод для этого высказывания, по мнению зампреда Совбеза РФ, польский лидер выбрал более чем подходящий — День национальной конституции.
«Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты», — заявил Медведев.
Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только не поведётся безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза.
Дмитрий Медведев зампредседателя Совбеза РФ
«Не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста — вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с “безграничной” Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши», — подчеркнул зампред Совета безопасности.
Понятно, что самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. А может, они того и хотят?
Дмитрий Медведевзампредседателя Совбеза РФ