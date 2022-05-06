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16:36 (мск), источник: © РИА Новости

Родион Мирошник станет послом ЛНР в России

ЛУГАНСК, 6 мая — РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о назначении Родиона Мирошника полномочным послом ЛНР в России.

Источник: © РИА Новости

«Назначить Мирошника Родиона Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Луганской народной республики в Российской Федерации», — говорится в тексте указа на сайте главы ЛНР. Указ вступает в силу со дня его подписания. Ранее Родион Мирошник занимал должность советника главы ЛНР.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Путин уточнил, что ЛНР и ДНР признаны в границах, прописанных в их конституциях в то время, когда они были в составе Украины.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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