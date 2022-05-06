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16:20 (мск), источник: ТАСС

В Тайбэе заявили, что КНР направила 18 военных самолетов в зону ПВО Тайваня

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 мая. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в пятницу направили в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 18 самолетов. Об этом сообщило на своем сайте оборонное ведомство в Тайбэе, которое публикует в открытом доступе учет такой активности.

Источник: AP 2022

Как оно утверждает, авиация НОАК совершила облет акватории к юго-западу и к югу от острова. В маневрах участвовали по шесть многоцелевых истребителей J-11 и J-16, а также два бомбардировщика H-6, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и пара противолодочных самолетов типа Y-8.

Тайваньские военные в ответ на такие действия распространяли радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные комплексы.

Авиация НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня, проводя учения в регионе. Нынешний заход стал самым массированным за последние несколько месяцев.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов.

Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

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