В Тайбэе заявили, что КНР направила 18 военных самолетов в зону ПВО Тайваня

Как оно утверждает, авиация НОАК совершила облет акватории к юго-западу и к югу от острова. В маневрах участвовали по шесть многоцелевых истребителей J-11 и J-16, а также два бомбардировщика H-6, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и пара противолодочных самолетов типа Y-8.
Тайваньские военные в ответ на такие действия распространяли радиопредупреждения и развернули зенитно-ракетные комплексы.
Авиация НОАК в последние месяцы регулярно пересекает опознавательную зону ПВО Тайваня, проводя учения в регионе. Нынешний заход стал самым массированным за последние несколько месяцев.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов.
Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.