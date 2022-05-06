Неврологи: полеты в космос вредят «системе очистки» мозга Полеты в космос сказываются на структурах, необходимых для очистки мозга, вызывая те же изменения, что и старение
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
29Скончался Владимир Жириновский
16:46 (мск), источник: © РИА Новости

Россия пришла в Херсонскую область навсегда, заявил Турчак

ХЕРСОН, 6 мая — РИА Новости. Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Источник: РИА "Новости"

«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают», — сказал он.

Турчак и глава ДНР Денис Пушилин в пятницу посетили Херсон, встретились с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 'Кем себя возомнил?' Турки возмутились словами Зеленского о россиянах
Как разведданные США привели к гибели российских военных
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Володин назвал поставщиков оружия Украине военными преступниками
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Захарова объяснила, зачем Анджелина Джоли приехала на Украину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь