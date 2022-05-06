Вучич считает, что Запад потребует от Сербии признать Косово

Он связал это с заявлением президента РФ Владимира Путина, который в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем напомнил о решении Международного суда ООН по Косову, согласно которому при реализации права на самоопределение территория какого-либо государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение суверенитета к центральным властям.
Как отметил тогда Путин, аналогично республики Донбасса имели такое же право объявить о своем суверенитете, а Россия — признать их.
«Наша ситуация изменилась к худшему после заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, не потому что он хотел намеренно нанести ущерб Сербии, а потому что он косовский вопрос по-другому поставил, поставил его на защиту интересов русских», — сказал Вучич.
«Они [Запад] знают, что разговор о правовом прецеденте не является наивным. Они говорят, что стремились предотвратить геноцид, Путин тоже говорит, что стремился предотвратить геноцид, аргументация не является слабой. Но весь Запад сейчас потребует от Сербии немедленно признать Косово, чтобы доказать Путину, что это не одно и то же и не является прецедентом. Мы будем находиться под невероятным давлением сейчас, чтобы они доказали, что Косово — другой случай. Все европейские лидеры мне сказали, что Путин в разговорах с ними указывал на случай Косова», — добавил сербский лидер.
«Мы сталкиваемся с сильнейшим давлением, а также с лицемерием части мира, в частности Запада, в вопросе Косова. Диалога практически не существует», — сказал сербский лидер.
Ранее в Берлине прошел рабочий ужин с участием Вучича, специального представителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти и канцлера Германии Олафа Шольца.
По результатам этой встречи Белград и Приштина договорились провести переговоры в Брюсселе 13 мая, а Вучич заявил, что «только компромиссное решение по вопросу Косова и Метохии может гарантировать мир на Балканах на 100 лет вперед».
Сербский президент отметил, что Белград понимает, что не сможет переубедить Берлин по вопросу Косова и Метохии, однако он попросил «слышать позицию Сербии».
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.