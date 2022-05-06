Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

«В понедельник президент подпишет “Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине”», — сообщила Псаки (цитата по ТАСС).
Ранее палаты конгресса США одобрили законопроект о ленд-лизе для Украины «до конца боевых действий». Затем документ должен подписать Байден, а не позднее чем через 90 дней после его вступления в силу президент должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине. После подписания Байден получит широкие полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках или аренде вооружений.
Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 г.» был внесен в верхнюю палату конгресса законодателями от обеих партий еще в январе, до начала военной операции России на Украине.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, принимая помощь от США по ленд-лизу, президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму. По его словам, «мотивы Вашингтона понятны» и ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. По его словам, Россия до 2006 г. расплачивалась с США за поставки вооружений по ленд-лизу СССР во время Второй мировой войны.