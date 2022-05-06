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21:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В Пентагоне раскрыли информацию об обучении украинских военных

США обучили более 200 украинских военных обращению с американскими гаубицами М777. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

По его словам, в настоящее время еще 150 украинских солдат проходят обучение. Кирби также рассказал, что пятнадцать украинцев обучили использованию радаров. Помимо этого, 60 украинских военных ознакомились с БПМ М113, добавил он.

Ранее издание The Hill сообщало, что власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации представителей Пентагона, в настоящее время сотни украинских военных проходят в Европе обучение использованию гаубиц, беспилотников и радаров.

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