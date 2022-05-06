Захарова: европейская мода на демонстрацию солидарности с Киевом становится все вычурнее

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Охватившая Европу бесноватая мода на демонстрацию солидарности с киевским режимом приобретает все более вычурные формы. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с решением стокгольмской мэрии назвать прилегающую к посольству России в Швеции ранее безымянную часть городского парка «Площадью свободной Украины».
«Охватившая Европу бесноватая мода на демонстрацию солидарности с киевским режимом приобретает все более вычурные формы», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, с российской стороны «вроде бы напрашиваются аналогичные шаги» по увековечиванию на карте Москвы в прилегающем к шведской дипмиссии районе Гангутского сражения или Полтавской битвы. «Уподобившись нынешним шведским властям, можно пойти и дальше, назвав тупик в честь пресловутого шведского “нейтралитета” в годы Второй мировой войны, который выражался в тесном сотрудничестве с нацистской Германией, в частности, в предоставлении шведских железных дорог для транзита германских войск и стратегических поставок шведской железной руды для производства военной техники третьего рейха. Но мы не намерены участвовать в подобном сомнительном соревновании», — подчеркнула дипломат.
«Мы — в отличие от некоторых безответственных политиков в европейских странах — любим свой город, гордимся его историей и не будем кроить карту Москвы в угоду провокаций», — констатировала представитель МИД.