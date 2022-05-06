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22:31 (мск), источник: © РИА Новости

СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины планирует в пятницу совершить провокации с применением химического оружия в Херсонской и Днепропетровской областях, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: © РИА Новости

«По имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 года Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России», — сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.

При этом, если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса оповещение населения не проводилось, добавил он.

«Заранее предупреждаем “цивилизованный Запад”, а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации о якобы “злодеяниях русских” в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — сказал генерал.

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