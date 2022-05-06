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22:37 (мск), источник: © РИА Новости

СБ ООН единогласно принял заявление по Украине

ООН, 6 мая — РИА Новости. Совбез ООН впервые с начала специальной военной операции РФ принял единогласно заявление по Украине, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

«Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», — объявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.

В заявлении говорится, что «Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины».

Совбез напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом ООН обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами. «Совет Безопасности выражает поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения», — сказано в заявлении. Также Совбез просит генсека ООН информировать его соответствующим образом после принятия данного заявления.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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