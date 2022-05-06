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22:57 (мск), источник: ТАСС

Жители Херсонской области получат право на российское гражданство

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подчеркнул, что регион намерены максимально интегрировать в состав РФ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Граждане, проживающие на территории Херсонской области, будут иметь право получения российского гражданства. Об этом в пятницу сообщил телеканал «Херсон и Запорожье — 24», который входит в структуру телерадиокомпании «Крым-24», со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — цитирует телеканал Стремоусова.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время часть территорий уже находится под контролем РФ, в том числе Херсонская область, там постепенно восстанавливается мирная жизнь.

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