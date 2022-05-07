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04:44 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что администрация США не знает, как общаться с Путиным

По мнению бывшего президента США, нынешние власти «не знают ничего о психологии» и как стабилизировать текущую ситуацию.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Действующая американская администрация не имеет понятия о том, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в пятницу бывший президент США Дональд Трамп.

«Они не знают, как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», — сказал он, выступая на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

По мнению Трампа, нынешние власти «не знают ничего о психологии» и о том, как стабилизировать текущую ситуацию.

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