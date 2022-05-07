На «Азовстали» могут находиться иностранные старшие офицеры, заявили в ДНР

«Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств. Об этом заявляют и сами “азовцы” (боевики полка “Азов”, против которых в РФ возбуждено уголовное дело — ред.), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов. И плюс — об этом косвенно могут свидетельствовать попытки деблокировать “азовцев” на “Азовстали”, и попытки договориться представителей иностранных государств, в частности частые звонки, частые просьбы того же самого президента Макрона», — сказал он.
Отвечая на вопрос, из каких стран могут быть наемники, Гагин ответил, что «предположительно, это Соединенные Штаты, Великобритания, Франция — как минимум».
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона «Восток» Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате «Азовсталь» и отказываются капитулировать.
Президент РФ Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни российских солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали». В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения города отдан приказ отменить штурм «Азовстали», всем сложившим оружие гарантируется жизнь.