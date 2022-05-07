Неврологи: полеты в космос вредят «системе очистки» мозга Полеты в космос сказываются на структурах, необходимых для очистки мозга, вызывая те же изменения, что и старение
Фоторепортажи
29Скончался Владимир Жириновский
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
08:41 (мск), источник: © РИА Новости

На «Азовстали» могут находиться иностранные старшие офицеры, заявили в ДНР

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Старшие офицеры из США, Франции и Великобритании могут находиться на заблокированном союзными силами РФ и ДНР заводе «Азовсталь» в Мариуполе, заявил в интервью РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

Источник: © РИА Новости

«Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств. Об этом заявляют и сами “азовцы” (боевики полка “Азов”, против которых в РФ возбуждено уголовное дело — ред.), и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов. И плюс — об этом косвенно могут свидетельствовать попытки деблокировать “азовцев” на “Азовстали”, и попытки договориться представителей иностранных государств, в частности частые звонки, частые просьбы того же самого президента Макрона», — сказал он.

Отвечая на вопрос, из каких стран могут быть наемники, Гагин ответил, что «предположительно, это Соединенные Штаты, Великобритания, Франция — как минимум».

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона «Восток» Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате «Азовсталь» и отказываются капитулировать.

Президент РФ Владимир Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отменить. Путин пояснил, что нужно думать о сохранении жизни российских солдат и офицеров, и распорядился заблокировать зону «Азовстали». В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, призвавшем открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, президент РФ отмечал, что после освобождения города отдан приказ отменить штурм «Азовстали», всем сложившим оружие гарантируется жизнь.

 'Кем себя возомнил?' Турки возмутились словами Зеленского о россиянах
Как разведданные США привели к гибели российских военных
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Володин назвал поставщиков оружия Украине военными преступниками
С территории «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных граждан
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь