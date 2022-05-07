Освобождены 11 моряков, удерживаемых на Украине, заявила Москалькова

«Благодаря огромной работе, проделанной по поручению президента Российской Федерации совместно нами, Минобороны России и МИД России, освобождены незаконно удерживаемые в Украине 11 членов экипажа судна “Авангард”, граждан Российской Федерации», — сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале.
По ее данным, сухогруз «Авангард» прибыл в Измаил из Греции еще 1 декабря 2021 года для ремонта.
«С начала операции по освобождению ДНР и ЛНР судно и российские моряки, вопреки национальным законам, международным нормам и принципам, были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками и лишены возможности вернуться на родину», — рассказала Москалькова.
По ее данным, моряки — уроженцы Приморского края, Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского краев.
«72 дня экипаж “Авангарда” находился практически в полной изоляции от внешнего мира, морякам запрещали общаться с родственниками, они не могли покинуть судно, остались без средств к существованию, всё это время были без лекарств и медицинской помощи», — сообщила уполномоченный.
Она отметила, что сейчас находится на связи с родственниками моряков и готова в рамках мандата уполномоченного по правам человека оказать помощь при необходимости.
«К сожалению, в Измаиле на судоремонтных заводах вопреки нормам права и принципам гуманизма продолжают незаконно удерживать еще 60 моряков с 7 российских судов: “Омский-6”, “Челси-4”, “Волго-Балт 244”, “Волго-Балт 193”, “Волго-Балт 225”, “Рондо”, “Свирь”. На них оказывается давление, людям не дают сойти на берег, у бортов выставлены блокпосты с вооруженной охраной», — сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале.
Она добавила, что обратилась в международные органы с призывом принять меры по недопустимости использования Украиной гражданских лиц в качестве заложников.