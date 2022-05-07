Макрон вновь вступил в должность президента Франции

Церемония инаугурации Макрона проходит в Елисейском дворце утром в субботу.
В ходе торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.
«Объявляю вас избранным президентом Республики», — сказал Фабиус, обращаясь к Макрону.
После этого Макрон был объявлен великим магистром ордена Почетного легиона, что и ознаменовало собой начало его второго срока.
Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен — 41,45%.