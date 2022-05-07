Неврологи: полеты в космос вредят «системе очистки» мозга Полеты в космос сказываются на структурах, необходимых для очистки мозга, вызывая те же изменения, что и старение
Фоторепортажи
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
13:06 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон вновь вступил в должность президента Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в субботу официально снова вступил в должность главы государства на пять лет.

Источник: AP 2022

Церемония инаугурации Макрона проходит в Елисейском дворце утром в субботу.

В ходе торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.

«Объявляю вас избранным президентом Республики», — сказал Фабиус, обращаясь к Макрону.

После этого Макрон был объявлен великим магистром ордена Почетного легиона, что и ознаменовало собой начало его второго срока.

Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен — 41,45%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Кем себя возомнил?' Турки возмутились словами Зеленского о россиянах
Как разведданные США привели к гибели российских военных
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь