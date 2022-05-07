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22:52 (мск), источник: ТАСС

Глава ЦРУ раскритиковал утечки в СМИ информации о передаче Киеву разведданных

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Утечки в СМИ информации, касающейся обмена разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом, являются «безответственными и опасными». Такое мнение выразил в субботу директор ЦРУ Уильям Бернс.

Источник: Reuters

«Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно, очень рискованно и опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка в частной беседе или публичные разговоры о конкретных разведывательных вопросах», — сказал он на проходившем в Вашингтоне форуме, организованном британской газетой Financial Times.

Большой ошибкой также является недооценивать значительные возможности в плане разведки самих украинцев. Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас.
Уильям Бернс

Газета The New York Times ранее со ссылкой на источники сообщила, что США тайно передают Украине информацию о происходящем на поле боя в режиме реального времени, эти сведения также включают данные о предполагаемых передвижениях российских военных. Кроме того, Вашингтон якобы сосредоточился на передаче данных о местоположении мобильных штабов российских войск. Источники газеты считают, что украинские военные использовали получаемую от США информацию при нанесении ударов по позициям ВС России. Как заявил позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные знают, что США, Великобритания и НАТО на постоянной основе передают разведданные украинским военным.

В пятницу телекомпания NBC сообщала, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с высшими должностными лицами разведки и Пентагона, в ходе которых сказал, что недавние новостные сообщения об обмене разведданными США с Украиной были контрпродуктивными.

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