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03:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский пожаловался на отсутствие единства в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие единства в Европейском союзе (ЕС) по шестому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщает Fox News.

Источник: Reuters

Украинский лидер считает, что ЕС должен занимать единую позицию. При этом он добавил, что Киев благодарен Евросоюзу за те санкции, которые были введены в отношении Москвы. Политик добавил, что на сегодняшний день только США и Великобритания демонстрируют безусловную поддержку дальнейшему введению ограничительных мер.

Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты являются акселератором санкционной политики назвал страну самой могущественной на сегодняшний день.

Ранее стало известно, что ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая. 4 мая дипломаты Евросоюза обсудили шестой пакет санкций, который единогласно должны одобрить все 27 государств-членов.

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