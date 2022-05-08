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07:12 (мск), источник: © РИА Новости

Аксенов заявил, что все переговоры с Киевом о статусе Крыма бесполезны

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что переговоры о статусе республики с властями Украины бесполезны, де факто Крым является полноценным регионом России.

Источник: © РИА Новости

«В Крыму стабильная ситуация, мирная жизнь, мы — полноценный российский регион. Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры (с Киевом — ред.) бесполезны. Они управляемы полностью из-за рубежа, мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина или украинцы. Это США, это НАТО», — сказал Аксенов РИА Новости.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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