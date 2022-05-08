Bloomberg: Венгрия снова заблокировала эмбарго на российскую нефть на встрече постпредов ЕС

Как пишет агентство, во время обсуждения политики не смогли убедить представителей Венгрии согласиться с условиями новых санкций. Блокировка эмбарго откладывает ввод всего пакета санкций. По информации агентства, обсуждение ограничений должно продолжиться в «ближайшие дни».
Ранее Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что собирается разрешить Венгрии и Словакии закупки российской нефти до конца 2024 года, чтобы страны могли найти новые источники сырья.
Эмбарго на российскую нефть должно войти в шестой пакет санкций против России в ответ на военную операцию на Украине. Как сообщали представители ЕС, полный запрет должен вступить в силу в течение 6 месяцев. 7 мая заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕС согласует эмбарго на российскую нефть в «ближайшие дни».