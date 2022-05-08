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23:19 (мск), источник: © РИА Новости

Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая — РИА Новости. Россия не допустит возрождения нацизма, попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор, заявил в ходе онлайн-конференции «Бессмертный полк» посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: © РИА Новости

«Наша священная обязанность — сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма», — сказал Антонов.

«Попытки глумления над героическим наследием наших предков непременно встретят решительный отпор», — подчеркнул он.

Посол напомнил, что советский народ не только отстоял свою независимость, но и освободил от нацистского гнета страны Центральной и Восточной Европы. «Воин-красноармеец спас сотни тысяч узников концлагерей и остановил Холокост. В России нет такой семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны», — указал Антонов.

Посол выразил признательность соотечественникам в США, для которых сохранение в Америке памяти о героях Великой Отечественной войны не пустой звук. Посол поблагодарил ветеранов, чей подвиг «подарил (ныне живущим — ред.) будущее и возможность жить».

«Желаю всем благополучия и мирного неба над головой», — заявил Антонов.

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