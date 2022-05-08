Посол Антонов заявил, что Россия не допустит возрождения нацизма

«Наша священная обязанность — сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма», — сказал Антонов.
«Попытки глумления над героическим наследием наших предков непременно встретят решительный отпор», — подчеркнул он.
Посол напомнил, что советский народ не только отстоял свою независимость, но и освободил от нацистского гнета страны Центральной и Восточной Европы. «Воин-красноармеец спас сотни тысяч узников концлагерей и остановил Холокост. В России нет такой семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны», — указал Антонов.
Посол выразил признательность соотечественникам в США, для которых сохранение в Америке памяти о героях Великой Отечественной войны не пустой звук. Посол поблагодарил ветеранов, чей подвиг «подарил (ныне живущим — ред.) будущее и возможность жить».
«Желаю всем благополучия и мирного неба над головой», — заявил Антонов.