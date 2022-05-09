00:11 (мск), источник: ТАСС
Бибилов признал поражение на выборах президента Южной Осетии и пожелал удачи Гаглоеву
ЦХИНВАЛ, 8 мая. /ТАСС/. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что признает поражение на выборах.
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«Считаю, что выборы состоялись. Поздравляю Алана Гаглоева и желаю ему удачи», — сказал он журналистам.
Также Бибилов добавил: «Вы знаете, что я неоднократно говорил и на дебатах, и на встречах с жителями Республики Южная Осетия. Для меня выбор народа не подлежит сомнению. Я свое слово сдерживаю, как сдерживал всегда».
В воскресенье в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися. На высший государственный пост претендовали нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Явка избирателей к закрытию участков в 20:00 мск составила 68,2%. Согласно данным ЦИК, после обработки 18% протоколов Гаглоев лидирует с 59,21%, у Бибилова 37% голосов.